+7 495 280 11 88
Заказать звонок
Личный кабинет

Стоимость доставки контейнера из Китая в Россию

Контейнерные грузоперевозки на сегодняшний день являются наиболее востребованными в мире. На их число приходится примерно 60% от общемирового грузооборота. Самый популярный вариант из всевозможного спектра контейнерных перевозок, это доставка 40 и 20 футового контейнера до любого из российских портов. Благодаря налаженным логистическим связям нашей компании WAY Display удалось существенно снизить стоимость доставки контейнера из Китая в Россию, а также на весь комплекс транспортных услуг.

Перевозка обычно осуществляется по морским путям и имеет отличительную особенность. Стоимость такой перевозки значительно ниже остальных, при этом есть возможность, как для перевозки крупногабаритного неразборного груза, так и для сборной партии из мелких товаров.


Виды контейнеров, используемые при доставки из Китая

В вышеперечисленных контейнерах есть возможность перевозить как генеральный, так и сборный груз.

В большинстве случаев выбор между генеральным и сборным грузом обусловлен объемом заказываемого компанией товара из Китая, а также его ценой.

Цена и срок доставки во многом зависят от таких факторов как:

При этом в цену перевозки могут быть уже включены: 

Время в пути может занимать от 10 дней, до 50 дней. Все зависит от порта отправления в Китае и порта доставки в России. А средняя цена доставки контейнера будет составлять примерно 3500-5000 долларов.

Необходимые документы

При любых международных перевозках, а в частности доставки контейнера из Китая, обязательно таможенное оформление. Для данной процедуры необходимы следующие документы:

Все необходимые лицензии на груз копии таможенной декларации Разрешительная документация (сертификаты соответствия, декларации соответствия и т.д.)

Из вышеуказанного списка можно сделать вывод, что пакет даже самых базовых документов весьма серьезный. Однако многое зависит от типа перевозимого груза, и в этом перечне возможны изменения или дополнения. Поэтому если нет времени или желания заниматься сбором и оформлением всех документов, то всегда можно обратиться в компанию WAY Display, которая посчитает стоимость доставки контейнера из Китая в Россию и даст гарантию на снижение издержек и отсутствие проблем в доставке.

Copyright © 2019 «WayDisplay»

О компании Сборные грузы Генеральные грузы Склады Страхование Контакты Заключить договор
+7 495 280 11 88
Заказать звонок