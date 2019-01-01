Стоимость доставки контейнера из Китая в Россию

Контейнерные грузоперевозки на сегодняшний день являются наиболее востребованными в мире. На их число приходится примерно 60% от общемирового грузооборота. Самый популярный вариант из всевозможного спектра контейнерных перевозок, это доставка 40 и 20 футового контейнера до любого из российских портов. Благодаря налаженным логистическим связям нашей компании WAY Display удалось существенно снизить стоимость доставки контейнера из Китая в Россию, а также на весь комплекс транспортных услуг.

Перевозка обычно осуществляется по морским путям и имеет отличительную особенность. Стоимость такой перевозки значительно ниже остальных, при этом есть возможность, как для перевозки крупногабаритного неразборного груза, так и для сборной партии из мелких товаров.





Виды контейнеров, используемые при доставки из Китая

Стандарт – обычный, закрытый со всех сторон контейнер, который защищен от проникновения в него влаги и пыли. Прежде всего он предназначен для сборных мелкогабаритных грузов.

– обычный, закрытый со всех сторон контейнер, который защищен от проникновения в него влаги и пыли. Прежде всего он предназначен для сборных мелкогабаритных грузов. Рефрижератор – такой тип используется для транспортировки температурозависимых товаров, так как в них есть способность поддерживать внутреннюю температуру от -20 до +20 градусов.

– такой тип используется для транспортировки температурозависимых товаров, так как в них есть способность поддерживать внутреннюю температуру от -20 до +20 градусов. «Open Top» - главной отличительной чертой такого типа от стандартного является наличие «мягкой» крыши. Верхняя часть обычно зачехлена брезентовым тентом, или и вовсе отсутствует.

- главной отличительной чертой такого типа от стандартного является наличие «мягкой» крыши. Верхняя часть обычно зачехлена брезентовым тентом, или и вовсе отсутствует. Контейнер-танк – это специальный тип контейнеров для перевозки текучих грузов.

– это специальный тип контейнеров для перевозки текучих грузов. Вентилируемый – отличается наличием вентиляционной системы, которая может быть принудительная или же естественная.

– отличается наличием вентиляционной системы, которая может быть принудительная или же естественная. Герметичный – без доступа воздуха (обратное вентилируемому).

В вышеперечисленных контейнерах есть возможность перевозить как генеральный, так и сборный груз.

Генеральный груз отличается тем, что под него выделяется отдельный контейнер, и даже если объем контейнера не заполнен, то все равно такой груз будет единственным.

отличается тем, что под него выделяется отдельный контейнер, и даже если объем контейнера не заполнен, то все равно такой груз будет единственным. Сборный груз перевозится в общем контейнере. Такой груз комплектуется от разных заказчиков для более рационального заполнения объема контейнера.

В большинстве случаев выбор между генеральным и сборным грузом обусловлен объемом заказываемого компанией товара из Китая, а также его ценой.

Цена и срок доставки во многом зависят от таких факторов как:

Порт отправления контейнера в Китае Порт, в который осуществляется доставка в России

Дополнительная транспортировка контейнера из порта, до какого – либо российского города.

При этом в цену перевозки могут быть уже включены:

Оформление на таможне

Комплектование, охрана и сопровождение груза

Услуги по хранению груза на складах

Арендная плата за сам контейнер

Страхование

Перевозка от отправителя до порта, и от порта до получателя

Время в пути может занимать от 10 дней, до 50 дней. Все зависит от порта отправления в Китае и порта доставки в России. А средняя цена доставки контейнера будет составлять примерно 3500-5000 долларов.

Необходимые документы

При любых международных перевозках, а в частности доставки контейнера из Китая, обязательно таможенное оформление. Для данной процедуры необходимы следующие документы:

Договор на оказание услуг по поставке

Инвойс (счёт) и/или проформа инвойса

Переведенный на русский язык упаковочный лист

Транспортные документы

Подтверждение оплаты груза

Письменная доверенность на сопровождение груза

Все необходимые лицензии на груз копии таможенной декларации Разрешительная документация (сертификаты соответствия, декларации соответствия и т.д.)

Из вышеуказанного списка можно сделать вывод, что пакет даже самых базовых документов весьма серьезный. Однако многое зависит от типа перевозимого груза, и в этом перечне возможны изменения или дополнения. Поэтому если нет времени или желания заниматься сбором и оформлением всех документов, то всегда можно обратиться в компанию WAY Display, которая посчитает стоимость доставки контейнера из Китая в Россию и даст гарантию на снижение издержек и отсутствие проблем в доставке.