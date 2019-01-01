Контейнерные грузоперевозки на сегодняшний день являются наиболее востребованными в мире. На их число приходится примерно 60% от общемирового грузооборота. Самый популярный вариант из всевозможного спектра контейнерных перевозок, это доставка 40 и 20 футового контейнера до любого из российских портов. Благодаря налаженным логистическим связям нашей компании WAY Display удалось существенно снизить стоимость доставки контейнера из Китая в Россию, а также на весь комплекс транспортных услуг.
Перевозка обычно осуществляется по морским путям и имеет отличительную особенность. Стоимость такой перевозки значительно ниже остальных, при этом есть возможность, как для перевозки крупногабаритного неразборного груза, так и для сборной партии из мелких товаров.
В вышеперечисленных контейнерах есть возможность перевозить как генеральный, так и сборный груз.
В большинстве случаев выбор между генеральным и сборным грузом обусловлен объемом заказываемого компанией товара из Китая, а также его ценой.
При этом в цену перевозки могут быть уже включены:
Время в пути может занимать от 10 дней, до 50 дней. Все зависит от порта отправления в Китае и порта доставки в России. А средняя цена доставки контейнера будет составлять примерно 3500-5000 долларов.
При любых международных перевозках, а в частности доставки контейнера из Китая, обязательно таможенное оформление. Для данной процедуры необходимы следующие документы:
Все необходимые лицензии на груз копии таможенной декларации Разрешительная документация (сертификаты соответствия, декларации соответствия и т.д.)
Из вышеуказанного списка можно сделать вывод, что пакет даже самых базовых документов весьма серьезный. Однако многое зависит от типа перевозимого груза, и в этом перечне возможны изменения или дополнения. Поэтому если нет времени или желания заниматься сбором и оформлением всех документов, то всегда можно обратиться в компанию WAY Display, которая посчитает стоимость доставки контейнера из Китая в Россию и даст гарантию на снижение издержек и отсутствие проблем в доставке.