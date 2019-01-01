ПСЖВС

ПСЖВС является разновидностью мультимодальной транспортировки. Аббревиатура расшифровывается как Прямое Смешанное Железнодорожно-Водное Сообщение. В таком сообщении контейнер с грузом сначала перемещается по железной дороге, а потом на плавсредствах и наоборот. Транспортная компания Way Display предоставляет услуги по ПСЖВС перевозокам

Подробнее о ПСЖВС

Такой способ перевозки груза идеально подходит для транспортировки товаров на дальние расстояния. Основной груз - сухой, относится к ценным или опасным грузам. Может быть негабаритным. Способ подходит для транспортировки продуктов питания, запчастей, техники, а также строительных материалов. Товары размещаются в 20-футовых и 40-футовых контейнерах, которые могут находиться в собственности перевозчика (COC) или в собственности отправителя (SOC). Мультимодальные перевозки ПСЖВС осуществляются из порта Владивосток/Восточный (жд сообщение) в города Корсаков, Магадан, Анадырь, ПГТ, Петропавловск-Камчатский ПГТ Провидения и Эгвекинот (водой). Перевалка и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами агента.

Перевозчик предоставляет дополнительные услуги по подаче контейнера для загрузки на площадке отправителя, по доставке контейнера автомобилем из порта назначения на склад получателя и наоборот.

Основные маршруты

Самые популярные маршруты по территории РФ предполагают жд перевозку, морской фрахт и последующую доставку груза получателю. Груз выходит с железнодорожной станций в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске и других городов, доставляется в порт Владивосток/Восточный и фрахтуется до городов Магадан, Корсаков, Петропавловск-Камчатский и Анадырь. Также ПСЖВС транспортировка осуществляется в обратных направлениях.

К основным услугам относятся железнодорожная перевозка, морской фрахт и экспедирование в порту. К дополнительным - терминальная обработка, автомобильная доставка на склад грузополучателя и отправка контейнера. При расчете сроков необходимо учитывать расписание жд-составов и каботажных линий, в соответствии с которым осуществляется перевозка.

Преимущества ПСЖВС перевозок от Way Display